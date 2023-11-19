Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik!

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada avludaki bir grubun "Metin bey cenazesinin camiye getirilmesini istemedi" diyerek bağırdığı duyuldu.



Cenazeye katılanlar gruba tepki gösterdi. Grubun arkasından peşinden koşanlar ve yuhalayanlar oldu.



İmamın "Helallik isteyeceğim. Karşı tarafa uymayalım" sözleriyle araya girmesiyle gerginlik son buldu.

Namazın ardından araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



Uca geçen yıl verdiği bir röportajda cenaze töreni istemediğini belirterek "Yakılarak ölüp küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini isterdim" ifadelerini kullanmıştı.

- METİN UCA'NIN VEFATI



Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.