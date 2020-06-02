Metiner: HDP kapatılmalı, yalan üzerinden etnik tahrikçilik yapanlardan hesap sorulmalı

star.com.tr 02 Haziran 2020 Salı 15:50 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 15:58

PKK/ HDP çok tehlikeli oynuyor.



PKK /HDP çizgisindeki siyasetçiler ve gazeteciler Türkiye’yi bitmeyen yalanlar üzerinden bir etnik çatışma ortamına sürüklemek istiyorlar.

Türkiye’de gezi benzeri bir çatışma çıkartıp darbe mekaniğini harekete geçirmek istiyorlar.

Bunu bilerek yapıyorlar.

CHP bu bilinçli oyun planında siyasi krizi derinleştirme rolünü üstlenmiş durumda.

“Erken seçim!” tartışmaları bu yüzden.

Rakel Dink ve avukatına yönelik ölüm tehditleri aynı senaryonun parçası.

“Nefes alamıyoruz!” sloganıyla malum kitleler tekrar sokağa dökülmek isteniyor.

Bu senaryonun bir ayağında da FETÖ’cüler var.

Ankara’da bir arabanın içinde ezan vaktinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarılanların öldürdüğü inançlı bir Kürt genci Barış Çakan üzerinden yaydıkları yalan terörü tam bir etnik tahrikçilik örneği sergiliyor.

Sanki Barış Çakan Kürtçe türkü söylediği için hunharca katledilmiş algısı üzerinden aleni bir iç savaş oyunu kurgulayanlar asla masum olamazlar.

Barış Çakan Kürtçe türkü söylediği için değil ezan vaktinde türkü söyleyenleri uyardığı için öldürülmüşken bunu Kürtçe türkü söylediği için öldürüldü yalanına bilerek çevirenler ve bu yalan üzerinden kitleleri tıpkı ABD’de olduğu gibi sokağa davet edenler apaçık ihanet içindedirler.

ABD’deki ırkçılıkla Türkiye’deki ırkçılığı bu ölüm hadisesi üzerinden mukayese ederek bu ülkenin içini karıştırmak isteyenler suç işliyorlar.

HDP genel merkezi bilerek ve isteyerek etnik kışkırtıcılık yapıyor. Dahası iç çatışmaya zemin hazırlayan zehirli bir dil kullanıyor.

HDP’nin şu an mecliste olan milletvekilleri yalan haber üzerinden Türk-Kürt düşmanlığını körükleyen bir nefret dilini kusuyorlar.

Ömer Öcalan’ın Kürtçe tiviti bu düşmanlığın ve kışkırtıcılığın en tehlikeli örneklerinden birini oluşturuyor. Kürtçe attığı tivitte dediği aynen şu: “Onlar Barış’ı öldürdüler. Kürt düşmanlığı onların ruhunda var.”

CHP vekilleri Mehmet Bekaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu’nun tivitleri de HDP’lilerle aynı minvalde.

Ece Temelkuran’ların, Hasan Cemal’lerin söyledikleri daha bir vahim ve utanç verici.

PKK’nın öldürdüğü on binlerce Kürt hakkında tek kelime etmeyen yani PKK/HDP canibine dönerek tek eleştiri getirmeyen bu PKK/HDP yancısı gazeteciler nedense Barış Çakan üzerinden olayı çarpıtarak PKK/HDP oyun planında bir figüran olarak sahneye fırlıyorlar.

FETÖ’cü kaçkınlar aynı telden çalıyorlar.

Hepsi kol kola.

“NEFES ALAMIYORUZ!” mottosu üzerinden yeni bir gezi planlıyorlar.

Hepsi malum üst aklın taşeronları.

Bu HDP Türkiye’nin milli güvenliği ve toplumsal barışı açısından artık hayati bir tehdit oluşturuyor.

Kapatılmayı fazlasıyla hak ediyor.

Tivit atarak etnik yalan üzerinden etnik kışkırtıcılık yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmalı, o gazeteciler hakkında da yargısal işlem yapılmalıdır.

Bu yaptıkları alenen ülkeye ihanet ve milli beraberliğimize suikast girişimidir.

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