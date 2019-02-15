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Metris Cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

Asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta çıktığı belirtilen yangın söndürüldü.

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Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, cezaevinde asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye müdahale etti.

Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedavi altına alındı.

Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü.

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