Metro arızasında 60. saat: Vatandaşlar yoğunluk oluşan duraklarda mağduriyet yaşadı

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Altunizade durağından metro hattına geçen vatandaşlara görevlilerce, "İstasyondaki yönlendirme yazılarını dikkate almayın." denilerek yönlendirme yapılıyor. Megafonla uyarılarda bulunan görevli, günde 300 binin üzerinde yolcu taşınan hattı kullanan vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Duraktaki metro hareket saatlerini gösteren ekran tabelaları çalışmazken, işine, evine ya da randevusuna yetişmeye çalışan birçok vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine "günlerdir giderilemeyen sorun" sebebiyle tepki gösterdi.

Mesai çıkışında hattı kullanmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunlukta ilerlemekte güçlük çeken yolcular, "Mağduriyet yaşıyoruz. Bu İstanbul'a, İstanbul halkına reva mı?" siteminde bulundu.

Tek yönden yapılan Üsküdar-Altunizade, Altunizade-Üsküdar seferlerini beklemek istemeyen yolcular, Üsküdar durağında 1, Altunizade durağında ise 6 numaralı çıkıştan kalkan, üzerindeki LED ekranda "Görevli" yazan ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor.

Belirtilen duraklarda bekleyen ve belirli aralıklarla ring atan otobüslerin, kentteki araç trafiği yoğunluğu dolayısıyla pek tercih edilmediği görüldü.