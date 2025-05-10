Metro değil facia istasyonu: Genç kadın ölümün kıyısından döndü

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

ŞOKE EDEN SAVUNMA

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.