İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) üyesi Metro İstanbul işçileri, Esenler'deki Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş, 14 Kasım 2024 tarihinde yetki belgesi alarak başladıkları 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 60 günlük yasal ve 20 günlük arabuluculuk süresi sona ermesine rağmen görüşmelerden bir sonuç alınamadığını söyledi.

Aktaş, "Anlaşma sağlanmadığı için arabulucu uyuşmazlık tutanağı, Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi'ne ulaşmış ve 6356 sayılı yasa gereği grev sürecimiz resmen başlamıştır." dedi.

Bugüne kadar emeklerinin karşılığını almak için yürütülen toplu iş sözleşmesinden ne yazık ki beklentilerinin çok altında teklifler aldıklarını dile getiren Aktaş, "Bizler günde ortalama 3,5 milyon yolcuya hizmet veren, güvenli ve konforlu yolculuk ilkesi ile çalışan, gece gündüz demeden şehrin nabzını tutan emekçileriz. Hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula, işçimizi işine, sevenleri sevdiklerine ulaştıran bizler, sadece birer taşıma personeli değil, bu şehrin ekonomik çarklarını döndüren temel gücüz." ifadelerini kullandı.

Yönetimin Metro İstanbul'un maaş giderlerinin dörtte üçünü beyaz yakalı çalışanlara, dörtte birini alın teri döken mavi yakalı çalışanlara ayırdığını, eşit ücret kavramının olmadığını söyleyen Aktaş, "Kanun gereği, 60 gün içinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş yerlerimizde grev hakkımızı kullanmak zorundayız. Çünkü artık emekçi arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu süreçte işveren tarafından olumlu bir adım atılmazsa, kararlılıkla ve birlik içinde yasal grevimizi uygulamaya koyacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grev ilanı, Metro İstanbul Genel Müdürlüğü binasına asıldı.