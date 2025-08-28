İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Metro istasyonunda yangın paniği... Faciadan kıl payı dönüldü

Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi. Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 11:08
Metro istasyonunda yangın paniği... Faciadan kıl payı dönüldü
Bağcılar'da, sefer yapan metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.

Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi.

Bunun üzerine Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edildi.

Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.

Öte yandan, güvenlik görevlilerinin yangına müdahalesi, dumanın istasyona yayılması ve yolcuların istasyonda beklemesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

