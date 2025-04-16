İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tüm hızıyla devam ederken İstanbullulara harcanması gereken paraların nereye gittiği merak konusu oluyor.

Son olarak AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'nin metro yapımı için yurt dışından aldığı 121 milyar TL'lik krediyi gündeme getirdi.

Gökçek kredi alınmasına rağmen metro müteahhitlerine para yerine arsa ve ev şeklinde ödeme yapıldığını hatırlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapımı için aldığı 121 milyar TL kredi nerede? CHP'ye soruyorum 121 milyar TL krediyi nerede harcadınız?" dedi.