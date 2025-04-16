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  • Metro kılıfıyla 121 milyar TL'lik vurgun... CHP'ye zor soru: Nereye harcadınız?
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Metro kılıfıyla 121 milyar TL'lik vurgun... CHP'ye zor soru: Nereye harcadınız?

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İstanbul'daki metroların yapılması ile ilgili İBB'nin yurt dışından 121 milyar TL'lik kredi aldığını hatırlatarak, müteahhitlere para yerine arsa ve ev şeklinde ödeme yapılmasına tepki gösterdi. Gökçek, 'CHP'ye soruyorum 121 milyar TL krediyi nerede harcadınız?' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Metro kılıfıyla 121 milyar TL'lik vurgun... CHP'ye zor soru: Nereye harcadınız?
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tüm hızıyla devam ederken İstanbullulara harcanması gereken paraların nereye gittiği merak konusu oluyor.

Son olarak AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'nin metro yapımı için yurt dışından aldığı 121 milyar TL'lik krediyi gündeme getirdi.

"121 MİLYAR TL KREDİYİ NEREDE HARCADINIZ?"

Gökçek kredi alınmasına rağmen metro müteahhitlerine para yerine arsa ve ev şeklinde ödeme yapıldığını hatırlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapımı için aldığı 121 milyar TL kredi nerede? CHP'ye soruyorum 121 milyar TL krediyi nerede harcadınız?" dedi.

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