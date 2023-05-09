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  • Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... Başkan Erdoğan, Hüseyin Amcayla görüştü: Seni yürütenlerden hesap sormamız lazım
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Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... Başkan Erdoğan, Hüseyin Amcayla görüştü: Seni yürütenlerden hesap sormamız lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Hüseyin Bayraktar ile konuşmasında, 'Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım.' dedi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 00:11 - Güncelleme:
Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... Başkan Erdoğan, Hüseyin Amcayla görüştü: Seni yürütenlerden hesap sormamız lazım
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Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım." dedi.

"HÜSEYİN AMCALARIMI BÖYLE YAYA YÜRÜTSÜNLER DİYE YAPMADIK"

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, kaç çocuğu olduğunu sorduğu Bayraktar'dan 8 yanıtını alınca, "Maşallah. Bize hafta sonuna kadar dualar et." ifadesini kullandı.

"MEMLEKETİMİZ SENİN SAYENDE ŞAHLANDI"

Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I EVİNE DAVET ETTİ

Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diyerek karşılık verdi.

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