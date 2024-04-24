Metro rezaleti sürerken İBB'den 24 TV ekibine müdahale

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

24 TV Muhabiri Fatmanur Duman sorunun hala giderilmediğini belirtirken, vatandaşların mağduriyetinin sürdüğünü ifade etti.

Duman, vatandaşların tepkisinin çok sert olduğunu belirtirken İBB görevlilerinin basın mensuplarını engellediğini söyledi.

24 TV KAMERASINA İBB EKİPLERİ MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşların büyük bir izdiham yaşadığı görüntüleri aktarmaya çalışan 24 TV kamerasına İBB ekipleri müdahale etmeye çalıştı.

O anlar anbean 24 TV tarafından görüntülendi.