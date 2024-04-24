İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5205
  • EURO
    34,7896
  • ALTIN
    2420.53
  • BIST100
    9751.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Metro rezaleti sürerken İBB'den 24 TV ekibine müdahale
Güncel

Metro rezaleti sürerken İBB'den 24 TV ekibine müdahale

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 54 saati aşkın süredir giderilemezken, sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. Vatandaşların çileli bekleyişi sürerken CHP'li İBB görevlileri 24 TV'nin çekim yapmasını engellemeye kalktı.

24 Nisan 2024 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Metro rezaleti sürerken İBB'den 24 TV ekibine müdahale
ABONE OL

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

52 saattir çalışmayan metro hattı sonrası AK Parti'den İBB'ye tepki

Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.

İstanbul'da metro çilesi sürüyor: 50 saati aştı

İBB'DEN BASIN MENSUPLARINA ENGELLEME

24 TV Muhabiri Fatmanur Duman sorunun hala giderilmediğini belirtirken, vatandaşların mağduriyetinin sürdüğünü ifade etti.

Duman, vatandaşların tepkisinin çok sert olduğunu belirtirken İBB görevlilerinin basın mensuplarını engellediğini söyledi.

24 TV KAMERASINA İBB EKİPLERİ MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşların büyük bir izdiham yaşadığı görüntüleri aktarmaya çalışan 24 TV kamerasına İBB ekipleri müdahale etmeye çalıştı.

O anlar anbean 24 TV tarafından görüntülendi.

  • M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı
  • 24 tv

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.