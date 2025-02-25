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Metrobüs alt geçidini su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Metrobüsten inerek alt geçide gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 18:27 - Güncelleme:
Metrobüs alt geçidini su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı.

Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı.

Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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