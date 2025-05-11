Beylikdüzü'nde dün yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Feci kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Araç içi görüntülerinde durağa yanaşan metrobüsün önündeki metrobüse çarptığı görüldü.
Bu sırada metrobüste bulunan yolcuların büyük korku yaşayarak savruldukları anlar da kameraya yansıdı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu."1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİNİN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"
Güner, "Dün Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.