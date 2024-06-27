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Metrobüs durağında uyuşturucu skandalı: Asansörde kullanırken yakalandı

Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde uyuşturucu madde kullandığı fark edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Metrobüs durağında uyuşturucu skandalı: Asansörde kullanırken yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında "İstanbul'da metrobüs durağındaki asansörde bir genç uyuşturucu madde içerken görüntülendi" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin harekete geçti.

BEYKOZ'DA YAKALANDI

Yapılan çalışmada, metrobüs durağında bulunan asansörde düzenek ile uyuşturucu madde kullandığı belirlenen İ.Y.P. Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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