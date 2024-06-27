İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında "İstanbul'da metrobüs durağındaki asansörde bir genç uyuşturucu madde içerken görüntülendi" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin harekete geçti.BEYKOZ'DA YAKALANDI
Yapılan çalışmada, metrobüs durağında bulunan asansörde düzenek ile uyuşturucu madde kullandığı belirlenen İ.Y.P. Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.