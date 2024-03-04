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Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası! 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy mahallesindeki metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin durarak ters yönde çalışması sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA4 Mart 2024 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası! 3 kişi yaralandı
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Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken metrobüs girişinde yoğunluk oluştu.

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışamaya başladı. O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu. Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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