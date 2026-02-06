Metrobüs faciasının failleri hakim karşısına çıktı

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Metrobüs şoförü Çetin, tahliyesini talep ederken, tutuksuz sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, yeni bilirkişi raporu alınması ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliyesine ve bilirkişi raporu alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ağustos 2024'te meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı anlatılıyor.

Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişinin "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) denetim amiri olarak görev yapan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın ayrı yürütüldüğü belirtiliyor.