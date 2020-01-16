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Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişleri kamerada

ESENYURT'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişleri kameralara yansıdı.

DHA16.01.2020  10:18 - Güncelleme: 16.01.2020  10:18

Olay, dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı. Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Kendilerini ve trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

AYNI DURAKTA METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

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