Olay, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta beklemeye başladı. Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüse binemeyen vatandaşlar, durakta durmayan boş araçlardan birinin önünü kesti.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yolcular dolu gelen metrobüslere binemezken, boş geçen araçların da durmaması üzerine kalabalık arttı.

Yağışlı havada metrobüs bekleyen vatandaşlardan bazıları, boş geçen araçlardan birini durdurmak için yola indi. Duraktakiler, önü kesilen boş metrobüse bindi.

Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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