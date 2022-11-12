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Metrobüste korkutan anlar! Dumanlar yükseldi

Bakırköy Florya'da duraktan kalkan metrobüsün motor kısmından dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Yolcular tahliye edilirken, yol yardım aracı müdahale ederek yangını söndürdü.

IHA12 Kasım 2022 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Metrobüste korkutan anlar! Dumanlar yükseldi
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Yangın, saat 13.30 sıralarında Bakırköy Florya Metrobüs durağının çıkışındaki metrobüsün motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yolcu aldıktan sonra Zincirlikuyu istikametine doğru hareket eden metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları tahliye etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yanan araca ilk müdahaleyi yol yardım ekibi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

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