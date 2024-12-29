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Metrobüste trajikomik kavga: Boş koltuk için tırmanıp yumruk attı

Avcılar'da Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste boş koltuğa çanta bırakılması sonrasında oturma kavgası çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan trajikomik olayda, bir kişinin aracın tutunma demirine tırmanarak başka birine yumruk ve tekme attığı görüldü.

DHA29 Aralık 2024 Pazar 22:45 - Güncelleme:
Metrobüste trajikomik kavga: Boş koltuk için tırmanıp yumruk attı
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Olay 25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.

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