Metroda asansör arızası: Yolcular mahsur kaldı

Çekmeköy'de yolcuların arızalanan metro asansöründe mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Üsküdar-Samandıra metro hattının Çekmeköy durağında yolcuların bulunduğu asansör hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
İki katın orta noktasında arıza yapan asansörden inemeyen yolcular, çağrı cihazını kullanarak istasyondaki görevlilere bilgi verdi.
Belirtilen yere gelen görevliler, asansörün zemine ulaşmasını sağlayarak yolcuları tahliye etti.
Bu anlar, asansörde mahsur kalan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.