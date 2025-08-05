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Metroda asansör arızası: Yolcular mahsur kaldı

İstanbul Çekmeköy'de arızalanan asansörde yolcular mahsur kaldı.

AA5 Ağustos 2025 Salı 20:38 - Güncelleme:
Metroda asansör arızası: Yolcular mahsur kaldı
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Çekmeköy'de yolcuların arızalanan metro asansöründe mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar-Samandıra metro hattının Çekmeköy durağında yolcuların bulunduğu asansör hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

İki katın orta noktasında arıza yapan asansörden inemeyen yolcular, çağrı cihazını kullanarak istasyondaki görevlilere bilgi verdi.

Belirtilen yere gelen görevliler, asansörün zemine ulaşmasını sağlayarak yolcuları tahliye etti.

Bu anlar, asansörde mahsur kalan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • asansör arızası
  • mahsur kalanlar
  • İstanbul Çekmeköy

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