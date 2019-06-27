Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti
İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına hakaretler yağdıran bir şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti.
İstanbul'da bir metroda başörtülü kadına, "Kara Fatma" diye hakaret eden kadına vatandaşlar tepki gösterince, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" dedi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan video sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığına harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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