Metroda bıçaklı saldırı soruşturmasında yeni gelişme

DHA 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:47

EMNİYET TUTANAĞI: OLAY YERİNDE ÖZEL GÜVENLİKÇİ YOKTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada emniyet, metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit ettiği olayda, o bölgede özel güvenlik görevlisi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi. Savcılığın olayla ilgili ayrı bir soruşturma yürüttüğü olayda ihmali bulunan metro yetkilileri hakkında yürütülen bu soruşturma kapsamında tüm güvenlik görüntülerinin inceleneceği belirtildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri için emniyete yazı gönderildi. Metro saldırganı Emrah Yılmaz, 'Evden bileyletmek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği' şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak.

GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK 'UÇAN TEKME' İDDİASI İNCELENECEK

Saldırgan Emrah Yılmaz hakimlik sorgusunda, astım hastası olduğu için metroda maskesini takmayan bir kişiyle tartıştığını, o sırada Senanur Damgacı'nın olaya müdahil olduğunu, sonradan tekvandocu olduğunu öğrendiğini ve kendisine uçan tekme atarak, saldırdığını ileri sürmüştü. Savcılık görüntüleri inceleyerek, bu iddiayla ilgili de değerlendirme yapacak. Saldırgan Yılmaz'ın avukatı olayın öncesine ait görüntülerin henüz medyaya yansımadığını, bu görüntüler geldiğinde gerçeğin ortaya çıkacağını ileri sürmüştü. Müvekkiline tekme atıldığını, hakaret edildiğini, ağır tahrik altında kendisini korumak amaçlı hareket ettiğini iddia etmişti.