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Metroda rahatsız eden görüntü! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında patlayan borudan fışkıran su metro tavanından istasyona aktı. Islanmamak için dikkatle ve güçlükle ilerleyen vatandaşlar İBB'ye tepki göstererek sorun çözülmesini istedi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Metroda rahatsız eden görüntü! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi
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İBB ekiplerince Taksim Meydanında yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Buradan fışkıran su, Tak-ı Zafer Caddesi'nde birikmeye başladı.

Çevreye yayılan su daha sonra M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Taksim Durağı'nın asma tavanından istasyona doğru aktı.

Metroyu kullanmak isteyen yolcular tavandan akan sularla karşılaştı.

Vatandaşlar, ıslanmamak için dikkatle ve güçlükle ilerlerken ekipler de su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları yerleştirerek, önlem almaya çalıştı.

Bölgedeki esnaf ve yolcular, aynı bölgede benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını ifade ederek, İBB yetkililerinden problemin kalıcı şekilde ve hızla çözülmesini talep etti.

İBB ekipleri boruyu patlattı, meydanı su bastı

Taksim'de asansör ve yürüyen merdiven çilesi

Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
  • boru patlaması
  • metro su baskını
  • Taksim Meydanı çalışması

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