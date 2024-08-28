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Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

"Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

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