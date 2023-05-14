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Metroda utanç verici görüntüler! Giyimini beğenmediği gençlere hakaret edip saldırdı

İstanbul'da bir şahıs Atatürk Havalimanı metrosunda bulunan iki gence giyiminden dolayı önce ağır küfürlerde bulundu ardından 'Türkiye'den git' diyerek yumruklarla saldırdı. Skandal olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sabah14 Mayıs 2023 Pazar 07:04 - Güncelleme:
Metroda utanç verici görüntüler! Giyimini beğenmediği gençlere hakaret edip saldırdı
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Atatürk Havalimanı metrosunda seyahat eden bir maganda, metroda bulunan iki gence dış görünüşlerinden ötürü saldırdı. Önce "Türkiye'den defol git" diyerek ağır hakaretlerde bulunan maganda tüm tahriklere rağmen tepki vermeyen gençlere maganda daha sonra yumruklarla saldırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; gençler, yumrukların ardından kendilerini korumaya çalışırken olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

İŞTE VATANDAŞLARIN TEPKİLERİNDEN BAZILARI:

*İnsanoğlu ne kadar aptal olabiliyor örneklerinden.. kimi nereden kovuyorsun? Mülk sahibi sen misin? Belki ömrün çok kısa yarının olmayacak neyin kavgası bu?

"İSLAM'A VE MÜSLÜMANA SÖVMENİN ÖZGÜRLÜĞÜ PEŞİNDESİNİZ"

*Evet özgürlük falan, sizler ancak İslam'a ve Müslümana sövmenin özgürlüğü peşindesiniz. Rabbim size ebediyete kadar fırsat vermesin. Hem kimi kimin memleketinden kovuyorsunuz? Bu topraklar Müslüman kanıyla sulandı.

*Nasıl bir akıl tutulması bu? "Özgürlük" bir size mi var?! Islah olmayacaksanız kahrolun!

*Bıktım bunların bu köhne, iğrenç, yozlaşmış zihniyetlerinden. ağızlarından salya akıtarak sulandıkları gavur batı bile şunu yapmıyor Müslümanlara. çarşafımızla, sarığımızla, tesettürümüzle biz varız ulan! dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız! kavgaysa kavga!

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