“METROPOLİTAN“ Pierre Cardin Sonbahar & Kış '23-'24 Koleksiyonu

Pierre Cardin bu sezon şehir yaşamı içinde, soğuk mevsimlerin çarpıcı renklerini yansıtan parçalarıyla bu ritme kapılmak isteyenler için heyecan verici bir etkiye sahip. Mevsimin gözde renkleriyle hazırlanan renk paletinde, bej, gri, soluk yeşil, mavi ve koyu turuncu öne çıkıyor. Vazgeçilmez siyah ve beyaz renkleri ise harmoniyi tamamlayan zamansız tercihler olarak ön planda.



MODERNİST YAKLAŞIMLARIN GÜÇLÜ ETKİSİ



Pierre Cardin Sonbahar & Kış | 23-24 Kadın ve Erkek Koleksiyonu, tüm zaman ve mekanlarla uyum içinde, konfor odaklı modern etkisiyle tüm beklentilere yanıt veriyor. Ceket, gömlek ve pantolon birlikteğinde; yama cepli, yarım astarlı ceket alternatiflerine karşılık özellikli chino ve denimlerle mükemmel görünüme ulaşabilirsiniz. Gömlek ve trikolarda yer bulan özgün baskılar ise sonbahar ruhunu tamamlayacak türden. Benzersiz bir stilin vazgeçilmezi takım elbise alternatifleri, spor ayakkabılarla şimdi daha yenilikçi bir kullanım şekline sahip.

İDDİALI VE KONFORLU: PİERRE CARDİN DYNAMİC



Kontrolü elden bırakmadan göz alıcı olmak mümkün. Enerjisini hayatına adapte etmek isteyen modeseverler için Pierre Cardin, DYNAMIC koleksiyonuyla en konforlu parçalarını şehrin her noktasına taşıyacak güçlü alternatifler sunuyor. Sokağın enerjisini yansıtan koleksiyonda öne çıkan gri, sarı, koyu mavi, turkuaz, kırmızı ve beyaz gibi daha güçlü ve daha parlak renklerle hazırlanan kreasyon, tüm beklentilere yanıt verebilecek bir dünyanın kapılarını aralıyor.

PİERRE CARDİN HAKKINDA



1993 yılında Aydınlı Grup'la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye'ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 21, Türkiye'de ise 106 mağazası ile hayatın her alanında fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, centilmen ve stil sahibi erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilerine ulaştırmaktadır.