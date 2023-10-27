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Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şahıs tutuklandı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şahıs tutuklandı
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Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişiyi gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti.

Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.

Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü. Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T'ye "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme (Mukavemet)" suçlarından işlem yapıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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