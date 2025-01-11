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Güncel

Metruk binada bulunan insan kemiklerin kime ait olduğu ortaya çıktı

Nevşehir'de metruk binanın bahçesinde bulunan kemiklerin geçen yıl kaybolan Abdullah Kestiren'e ait olduğu ortaya çıktı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Metruk binada bulunan insan kemiklerin kime ait olduğu ortaya çıktı
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Alınan bilgiye göre, 2024 Kasım'da Raşitbey Mahallesi Şehit Asım Gökmen Sokağı'ndaki metruk binanın bahçesinde, insan kafatası ve kemikleri gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Ekipler tarafından bahçeden alınan kemikler, DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede kemiklerin, 2024 Ocak'ta kayıp ihbarı yapılan ve bölgedeki arama çalışmalarından sonuç alınamayan Abdullah Kestiren'e (50) ait olduğu belirlendi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

  • Abdullah Kestiren
  • Kemikler
  • Nevşehir metruk binası

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