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Metruk evden ceset çıktı

Çorum'da metruk evde erkek cesedi bulundu.

AA25 Şubat 2025 Salı 08:04 - Güncelleme:
Metruk evden ceset çıktı
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Alınan bilgiye göre, Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki kullanılmayan evde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Rıza Bayram (34) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk kontrolde kesi ya da darp izine rastlanmayan Bayram'ın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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