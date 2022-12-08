Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın: Marka ihlali sorununu yargıya taşıdık

Türkiye'de 'Mevlana Çay'ın taklit edilerek sahte ürün piyasaya sürüldüğünü gözlemlediklerini aktaran marka genel müdürü Adem Aydın, bu durumu çözebilmek için hukuki yollara başvurduklarını açıkladı. Almanya ve İsviçre'de de benzer sıkıntılar yaşadıklarını ve mahkemelerin hızlı bir şekilde karar alıp marka ihlali yapan firmalara cezai yaptırımları uyguladıklarını dile getiren Aydın, "Mevlana Çay olarak 2012 yılından beri Türkiye pazarında bulunuyoruz. Almanya'da ürettiğimiz Ceylon çaylarımız, Avrupa'daki gurbetçilerimizin hediye olarak getirmesiyle Türkiye'de tanındı ve sevildi. Bununla birlikte Türkiye'de büyük bir taklit marka akımı başladı. Ambalajımız bile neredeyse birebir kopyalanarak ya da çeşitli harf oyunlarıyla benzer markalar yazılarak sahte çaylar piyasaya sürülüyor. Bu da hem markamıza hem de tüketicilerin sağlığına büyük zarar veriyor" dedi.



YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yasal adımlar attıklarını dile getiren Adem Aydın, "Uluslararası firmaların Türkiye pazarında taklit edilmesi, uluslararası yatırımcıları korkutup kaçırabilir. Bizim yaşadığımız mağduriyetin en kısa sürede çözüleceğine inanıyor ve Avrupa'da doğup büyümüş bir marka olarak Türkiye'ye yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

İSVİÇRE'DEKİ DAVALAR LEHİMİZE SONUÇLANDI

Adem Aydın, "Markamızın ismini, ambalajlarını, dizaynlarını aşikâr şekil benzerliği ile kullanan firmalara karşı hukuki mücadelemiz devam ediyor. İsviçre'de marka ihlali konusundaki sorunlarımızı mahkeme kararlarıyla lehimize sonuçlandırdık, Goran Tee'nin Mevlana Çay ile ilgili marka haklarını koruduk. Türkiye'de de aynı şekilde korumaya devam etmek istiyoruz. Bu konuda tüketicilerin de bilinçlendirilmesi şart. Ceylon çayı severlerin Almanya'dan bildikleri bu lezzete ulaşırken bilinçli olmaları, taklitlerimizden uzak durmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aydın, taklit ve sahte üretim modelinin ülke ekonomisine de zarar verdiğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ ÇAY TÜKETİMİ İNGİLTERE'DEKİNDEN FAZLA

Adem Aydın, Mevlana Çay Goran Tee'nin tercih edilmesinin nedenlerini ise şöyle anlattı: "Siyah çayın en çok İngiltere'de tüketildiği sanılıyor ama ülkemizdeki tüketim çok daha fazla. Ceylon yaprak çayın önemi, saf yaprak olmasıdır. Avrupalılar ve bilhassa İngilizler poşet çay tercih ettikleri için tam manasıyla yaprak çay içmezler. Türkiye'de ise demleme çay kültürü, yaprak çayı birinci sıraya taşır. Mevlana Çay'ın dikkat çeken en büyük özelliği; Almanya'daki fabrikamızda Alman mühendisler tarafından üretilmiş özel harmanlama makineleri ile tozdan arındırılarak harmanlanıp aromatize edilmesidir. Tüm üretim prosedürümüz Avrupa standartlarında gerçekleşmektedir. Kullandığımız bergamot aroması, Avrupa Birliği onaylıdır."

SAHTE ÇAY NASIL ANLAŞILIR?

"Tozsuz çay" olarak nitelendirdiği Mevlana Çay'ın Anadolu insanının damak tadına Avrupalılardan daha fazla uyduğunu belirten Aydın, sahte çayın nasıl ayırt edilebileceğini de tarif etti: "Mevlana Çay'ın en büyük ayırt edici özelliği, ambalajın alt kısmında bulunan kırmızı şeritte 'Goran Tee' yazısı bulunmasıdır. Goran Tee dışında benzer kelimeler kesinlikle sahte üründür. Ayrıca ön tarafta sol altta 'Original Goran Qualität' logosu bulunmaktadır. Ambalajımızın yan tarafında ise 'Made in Germany' yazılıdır. Yıllardır Almanya'dan bildikleri lezzeti tercih eden kıymetli tüketicilerimiz, verdiğimiz bu bilgilere göre alışverişlerini gerçekleştirirse, hem tiryakisi oldukları Avrupa standartlarına uygun, kalitesi tescil edilmiş, sağlıklı ve lezzetli çayı içmiş olurlar hem de bizimle birlikte taklitçilere karşı, piyasa korsanlarına karşı mücadele etmiş olurlar."

TOPTANCILAR DA DİKKATLİ OLMALI

Adem Aydın, çay severler kadar toptancıların ve marketlerin de sahte çaya prim vermemeleri gerektiğini belirtti: "Biz nasıl bütün haklarımızı hukuk çevresinde alıyor ve müşteriye gerçek çay kalitesini ulaştırmaya çalışıyorsak, toptancılar da halkın sağlığıyla oynayan bu taklitçileri iş yerlerinden içeriye sokmamalı. İnsanlar yıllardır bu çayı severek içiyor, bu güveni herkesin koruması gerekir. Ayrıca https://mevlanacay.com.tr/ sitesinden herkes güvenle Mevlana Çay satın alabilir."