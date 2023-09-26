Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerde düzenlenen programlara katıldı.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nde Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde de Kandil programı düzenlendi.

ERZURUM



Erzurum'da Mevlit Kandili dolayısıyla başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Kocaeli'de Mevlit Kandili dolayısıyla Mehmet Ali Paşa camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.