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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edildi.

26 Eylül 2023 Salı 20:32 - Güncelleme:
Mevlid Kandili dualarla idrak edildi
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Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerde düzenlenen programlara katıldı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde de Kandil programı düzenlendi.

ERZURUM

Erzurum'da Mevlit Kandili dolayısıyla başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

KOCAELİ

Kocaeli'de Mevlit Kandili dolayısıyla Mehmet Ali Paşa camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

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