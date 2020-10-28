28 Ekim 2020 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:40

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu nedenle Müslümanlar bu mübarek gecede dua edip ibadetlerini yerine getirecek. Bu özel gün için Türk bayraklı mevlid kandili mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Siz de Whatsapp, Facebook ve Instagram hesabınızdan Mevlid Kandili mesajları 2020 paylaşarak sevdiklerinizi dualarınıza dahil edebilirsiniz. İşte en yeni ve özel Türk bayraklı mevlid kandili mesajları

TÜRK BAYRAKLI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2020

Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina -iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.