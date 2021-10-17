17 Ekim 2021 Pazar 12:13 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 12:13

Bugün kandil mi? sorusunun yanıtı tüm Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peygamber efendimizin yeryüzüne teşrif ederek dünyayı nurlandırdığı gün, her sene Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Rebiülevvel ayının 12. günü bu sene 17 Ekim'e denk geliyor. Buna göre Mevlid Kandili ne zaman 2021? Bugün kandil mi? İşte tüm bu soruların yanıtı.

Rebiülevvel ayının 12. günü Peygamber Efendimizin doğum günüdür. . İslam aleminin en önemli günlerinden biri olarak bilinen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesidir. Bu sene Rebiülevvel ayının 12. günü Ekim'in 17'sine denk gelmekte, bu nedenle "Bugün kandil mi?, Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte Mevlid Kandili hakkında tüm detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Yani 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edilir. Mevlid kandilinde bol bol Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) salatu selam okunmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek. Cuma günleri perşembe gecesinden idrak edildiği gibi Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayının 12. gününden önceki gece kutlanır. İşte 2021 Hicri ve Miladi takvim.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

Mevlid Kandili mesajları 2021! Dualı, Ayetli, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları

Mevlid Kandilinde neler yapılır?