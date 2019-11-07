23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,744
  • 6,3758
  • 274.038
  • 102694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?

Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed (S.A.V) doğduğu gün olarak Müslümanlar açısından önem teşkil ediyor. Bu özel ve anlamlı günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi deniyor. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Mevlid Kandili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? gibi soruların yanıtları tüm müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma idrak edilecek.  Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler” karşılığında kullanılmıştır. Mevlid Kandili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? 
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. 
 

 
MEVLİD KANDİL NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 
Mevlid Kandili her yıl rebiülevvel ayının 8. günine denk geliyor. Bu yıl Mevlid Kandili Miladi takvime göre 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.
 
MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
 

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
 
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Başkan Erdoğan´ın tarihi konuşması! ''Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA