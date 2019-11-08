Mevlid Kandili programları: Mevlid Kandili Tv programları 8 Kasım yayın akışı!

Mevlid Kandili programları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mevlid Kandili Tv programları 8 Kasım yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peygamber Efendimiz’in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11 ile 12. günlerini bağlayan geceye denk gelen mübarek Mevlid Kandili, bu yıl 8 Kasım Cumayı Cumartesi’ye bağlayan gece yani bu akşam kutlanıyor. Kandil özel programlarını izlemek isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili programlarını merak ediyorlar.

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMLARI

ATV 8 Kasım, Cuma 00:20

NİHAT HATİPOĞLU İLE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili'nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

Peygamber Efendimizin doğumu nasıl müjdelendi?

Peygamberimizin doğduğu gece yeryüzünde neler oldu?

Bu gece nasıl ibadet edilmeli?

Mevlit Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yorumuyla Cuma akşamı saat 00.20'de atv'de…

Kanal D 8 Kasım Cuma 00:15

M. FATİH ÇITLAK İLE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL

Show Tv 8 Kasım Cuma 23:30

MUSTAFA KARATAŞ İLE MEVLİD KANDİLİ

“Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Mevlid Kandili” Cuma gecesi canlı yayınla Show TV’de!

Kanal 7 8 Kasım Cuma 19:45

Mevlid Kandili Özel Programı Cuma Kanal 7'de.

MEVLİD KANDİLİ’NİN MANEVİ ATMOSFERİ KANAL 7’DE İHYA EDİLECEK

Müslümanların yol göstericisi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü Mevlid Kandili Özel programı ile Kanal 7 ekranlarında ihya edilecek.

Fatih Camii’nden canlı olarak yayınlanacak Mevlid Özel Programı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın duahanlığı, ünlü mevlidhan ve hafızların katılımıyla ekrana gelecek. Açılış konuşmasını ve duahanlığını Necmettin Nursaçan’ın yapacağı programda Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Fatih Kaya ve Fatih Camii Müezzini Bünyamin Toğçuoğlu okuyacakları Kur’an-ı Kerim ile gönüllere dokunacak. Ali Rıza Şahin ve ilahi grubu ise seslendirecekleri ilahilerle gecenin manevi atmosferine katkı sağlayacak.

Necmettin Nursaçan ayrıca, Mevlid Kandil’inde yapılacak ibadetleri anlatırken, mübarek gecenin faziletlerini de izleyicilerle paylaşacak.

Mevlid Kandili Özel programı Fatih Camii’nden canlı yayınla Cuma akşamı saat 19.45’te Kanal 7 ekranlarında…