Mevlid Kandili zikirleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

17 Ekim 2021 Pazar 17:29 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 17:29

Mevlid Kandili 17 Ekim gecesini 18 Ekim'e bağlayan gece Müslüman alemi tarafından dualarla yad edilecek. Kandil ibadetini yerine getirmek isteyenler Mevlid Kandili'nde okunacak duaları, çekilecek tesbihleri ve zikirleri araştırıyor. Rebiülevvel ayının 12. günü Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gündür. Bu nedenle bu mübarek gecede eller semaya yükselecek. Peki Mevlid Kandili zikirleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Mevlid Kandili zikirleri, bu mübarek gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından çok önemlidir. Her kandilde olduğu gibi bu gece de eller semaya açılıp; sureler okunup, dualar edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER NELERDİR?

Allah dostları mübarek kandil gecesinde çokça tesbih çekmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Resûlullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.

Mevlid Kandili tesbihleri

Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Lâ ilâhe illallah.

Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.

Sübhanallah.

Elhamdülillah.

Allahu ekber

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Mevlid Kandili zikirleri

"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Elhamdülillahi Rabbil Alemin...

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

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