İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2533
  • EURO
    28,8473
  • ALTIN
    1664.28
  • BIST100
    8242.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mevlit Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi
Güncel

Mevlit Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 21:53 - Güncelleme:
Mevlit Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi
ABONE OL

Mevlit Kandili münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

Kandil münasebetiyle caminin minarelerine "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ndeki mevlit programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okundu. Cami İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu'nun dua etmesinin ardından yatsı namazı eda edildi.

Caminin minarelerine Türk bayrağı ile "Mevlit Kandiliniz mübarek olsun" yazılı mahya asıldı.

Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde de mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, dua edilmesinden sonra yatsı namazı kılındı.

Cemaate mevlit programının ardından lokum dağıtıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.