Mevlit Kandili camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi

Mevlit Kandili münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

Kandil münasebetiyle caminin minarelerine "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ndeki mevlit programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okundu. Cami İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu'nun dua etmesinin ardından yatsı namazı eda edildi.

Caminin minarelerine Türk bayrağı ile "Mevlit Kandiliniz mübarek olsun" yazılı mahya asıldı.

Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde de mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, dua edilmesinden sonra yatsı namazı kılındı.

Cemaate mevlit programının ardından lokum dağıtıldı.