Mevlit Kandili yarın idrak edilecek

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun rağbet gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

- "MEVLİT KANDİLİ'NDE PEYGAMBERİ HATIRLAMALIYIZ"



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, peygamberin pazartesi günü doğduğuna ilişkin rivayetlerin daha sahih olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in kendi doğum gününü kutlamadığını, sahabe döneminde de böyle bir uygulamanın olmadığını aktaran Kapukaya, Mevlit Kandili'nin özellikle Osmanlı devleti tarafından resmi olarak kutlandığını ifade etti.

Kapukaya, Diyanet İşleri Başkanlığınca 1989'da kutlanmaya başlanan Kutlu Doğum Haftası'nın 2017'de Mevlid-i Nebi Haftası olarak değiştirildiğini bildirdi.

Kandillerin manevi bir huzur sağladığını dile getiren Kapukaya, "Mevlit Kandilinde amaç peygamberimizi hatırlamak, onu anmak ve kendimize rehber edinmektir. Peygamberimize gelen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. 'Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor muyuz, Peygamber Efendimizi yeterince tanıyabiliyor muyuz?' diye düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kandil gecesinde Hazreti Muhammed'in sözlerinden oluşan hadisleri okumak gerektiğini dile getiren Kapukaya, bu gece aynı zamanda tevbe ve istiğfar ederek günahların affedilmesi için dua etmek gerektiği tavsiyesinde bulundu.

- "KIZ ÇOCUKLARININ VAHŞİCE KATLEDİLMELERİNİN ÖNÜNE GEÇEN AYETLERİ BEYAN ETTİ"



Hazreti Muhammed'in alemlere bir rahmet olarak gönderildiğini belirten Kapukaya, şunları kaydetti:

"Hazreti Muhammed, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmek suretiyle vahşice katledilmelerinin önüne geçen ayetleri beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz bizim için bir şahit, cennet ve cennet nimetleriyle bizleri müjdeleyen bir müjdeci, ahiretle ilgili hususlar konusunda ve cehennem ateşi konusunda bizi uyaran bir uyarıcı ve bizi iyiliğe güzelliğe ve hayra çağıran bir davetçi olarak gönderilmiştir. O, yolumuzu aydınlatan bir kandildir. Her kim o ışıktan giderse selamete gider. Işıklı yoldan gitmeyip karanlık yolu tercih ederse uçuruma yuvarlanması kaçınılmazdır."

