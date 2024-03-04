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Mevlit yemeği sonrası 50 kişi hastanelik oldu

Arnavutköy'de yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 06:21 - Güncelleme:
Mevlit yemeği sonrası 50 kişi hastanelik oldu
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Arnavutköy'de verilen mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Durusu Mahallesi'nde askere gidecek bir genç için mevlit yemeği verildi. Yemekten yiyen aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 50 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİLER

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan bazı kişilerin taburcu edildiği öğrenildi.

MENÜ TAVUKLU PİLAV VE HELVADAN OLUŞUYORDU

Mahalle sakinlerinden Ahmet Hundi, akşama doğru tavuklu pilav ve helvadan oluşan yemeğin dağıtıldığını, mevlide katılanlarda saat 20.00 gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin başladığını söyledi.

Askere gidecek yeğeni için Terkos'tan geldiklerini ifade eden Tarkan Yalçın da "Sadece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oldu. Şu an hastanedeyiz ama herkesin genel durumu iyi." şeklinde konuştu.

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