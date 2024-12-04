İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7605
  • EURO
    36,4474
  • ALTIN
    2960.7
  • BIST100
    9914.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi
Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova bir araya geldi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi
ABONE OL

Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Çavuşoğlu'nun, Milli Meclis'te Gafarova ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada Çavuşoğlu'nun parlamento seçimlerinin başarıyla hayata geçirilmesi ve yeninden Milli Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla Gafarova'yı kutladığı kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE VURGU

TBMM ve Milli Meclis arasındaki ilişkilerin üst düzeyde gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edilen açıklamada, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine dayanan ve tüm alanları kapsayan ilişkilerin devlet başkanlarının siyasi iradesi ve ortak çabaları sayesinde bugün en üst düzeye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, meclis başkanları, dostluk grupları ve milletvekilleri arasındaki temasların iki ülke ilişkilerine katkı sunduğu ifade edildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN İŞBİRLİĞİNİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞI VURGULANDI

Milletvekillerinin tüm uluslararası parlamenter örgütlerde ortak tavır almasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik bazı çevrelerce yürütülen karalama ve baskı kampanyalarıyla mücadelede milletvekillerinin işbirliğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov ve NATO PA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Ramid Namazov'la da görüşmeler gerçekleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.