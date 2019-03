Mevlüt Çavuşoğlu: Şehri çalışacak insanlara teslim etmek lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Gümüşhanelilerle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Uysal öğleden sonra da hemşehrisi ve çocukluk arkadaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Büyükçekmece’de ağırladı.

Albatros Sahili’ni boydan boya yürüyen Başkan Uysal ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, güneşli Pazar gününü sahilde geçiren Büyükçekmecelilere karanfil vererek sohbet ettiler ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

MEVLÜT UYSAL’A GÜVENİYORUZ

Uysal ve Çavuşoğlu kendilerini takip eden basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Başkan Uysal’ın 1.5 yıldır çok başarılı şekilde İBB Başkanlığını yürüttüğünü belirterek, “İstanbul bugün bir çok ülkeden büyüktür. İnanıyoruz Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’ye çok güzel hizmetler yapacak. Büyükçekmece İstanbul’un en güzel yerlerinden birisi. Ama yerel yönetim bakımından mahrum edilmiş bir yer. Bu açığı da kapatacak kişi Mevlüt Uysal’dır. Kendisine güveniyoruz; Her zaman da güvendik. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Her zaman yanında duracağız. Seçilirse her türü desteği de vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Uysal’da Büyükçekmece’nin uzun süredir hizmet belediyeciliğinden mahrum olduğunu kaydederek, “İnşallah İstanbul’un en güzel ilçesini belediye hizmetleriyle buluşturup en yaşanılır yer yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

ŞEHRİ ÇALIŞACAK İNSANLARA TESLİM ETMEK LAZIM

Başkan Uysal ve Bakan Çavuşuğlu daha sonra da Büyükçekmece Eser Otel’de turizmci ve ihracatçı iş insanları ile bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın İstanbul'a çok güzel hizmetleri olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, “Binali Beyi anlatmama gerek yok. Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkiye çağ atladı. Sizlerin desteğiyle Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım el ele verecekler hem Büyükçekmece hem de tüm İstanbul'da çok güzel hizmetler yapacaklar. Şehri çalışacak insanlara teslim etmek lazım" dedi.

Büyükçekmece’nin belediyecilik bakımından şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler' anlayışıyla hiç bir şey yapmayıp, sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Büyükçekmece'ye fuar için gelenler, o kadar trafiği göze alıp şehir merkezine gidiyor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu giderecek olan da Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım'dır. İkisi ele ele verdikten sonra Büyükçekmece, sadece turizm açısından değil her bakımdan insanların yaşayacağı bir ilçe haline gelir.”

BÜYÜKÇEKMECE TURİZM MERKEZİ OLACAK

Toplantıda konuşan Başkan Uysal da Büyükçekmece’nin İstanbul’un herhangi bir ilçesi olmadığını belirterek, “Büyükçekmece’ye geldikten sonra memleketim olan Alanya’ya benzetmeye başladım. İnşallah Büyükçekmece de İstanbul’un turizm bölgesi olacak” dedi.

Üniversiteyi okumak için İstanbul’a geldiği 1983 yılında ve sonraki 90’lı yıllarda Büyükçekmece’nin herkes tarafından övülerek bahsedilen bir ilçesi olduğunu kaydeden Uysal, “O yıllarda İstanbul’da ilk akla gelen birkaç ilçe arasında gösterilirdi Büyükçekmece. Ama günümüzde kime sorsanız Büyükçekmece’yi ilk beş ilçe arasında saymaz” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece’nin ilçede oturanlar kadar İstanbul ve Türkiye için de önemli olmasını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Uysal, “Burası o zaman hem turizmciler hem de iş insanları için önemli hale gelir” dedi.

AVRUPA YAKASI’NIN CAZİBE MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE OLSUN

Anadolu Yakası’nda Pendik’in ulaşım akslarının tamamlanması, metro hatlarına kavuşmasıyla birlikte çevre iller içinde cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Uysal şöyle devam etti: “Ulaşımın yanında Pendik Belediyemiz belediyecilik hizmetlerini tam olarak yerine getirdi. Avrupa yakasında ise böyle bir merkez oluşmadı. Biz istiyoruz ki Avrupa Yakası’nın da cazibe merkezi Büyükçekmece olsun. Altyapı hizmetleri, ulaşım aksları tamamlanırsa bölgenin bir çekim merkezi haline gelebilir. Gelebilir değil aslında gelmek zorunda. Bu başarılmazsa başka ilçeler bu görevi üstlenir.”

GÖL KENARI TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL YEŞİL REKREASYON ALANI OLUR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na göl kenarındaki yeşil alanları gezdirdiğinin bilgisini veren Uysal, “Büyükçekmece’de gölün kenarında İSKİ’nin 300 metrelik koruma bandı var. 30 kilometrelik o göl kenarı eğer gerçekten doğal yeşil alan olarak doğru bir şekilde planlanırsa İstanbul’un ve Türkiye’nin en güzel yeşil rekreasyon alanı olur. Sayın Bakanımız orayı görünce, “Buraların uygun yerlerine golf sahaları kurarsanız turizm adına çok ciddi katkısı olur” dedi. Bunu hayli hayli yapabiliriz. Çünkü oldukça geniş alan var” diye konuştu.

Dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden birine sahip olan Büyükçekmece’ye hak ettiği hizmetleri getirmek için göreve talip olduklarını kaydeden Uysal, “Gelin şu Büyükçekmece’nin kaderini değiştirelim” dedi.