Mevlüt Uysal: Akıllı belediyecilikte Türkiye'ye örnek projelere imza atıyoruz

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen “Akıllı Belediyecilik Zirvesi” başladı. Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen zirvenin ana teması “Siber Güvenlik” olarak belirlendi. 2 gün sürecek zirvenin açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve MBB Başkanı Mevlüt Uysal, MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, MBB üyesi Belediye Başkanları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, İBB iştirakleri yöneticileri, ulusal ve uluslararası şirket temsilcileri, akademisyenler, bilişim ve siber güvenlik uzmanları ile çok sayıda davetli katıldı.

UYSAL: “ERİŞİLEBİLİR BELEDİYECİLİK İÇİN AKILLI UYGULAMALARA YATIRIM OLMAZSA OLMAZ”

Kolay ve hızlı belediyecilik hizmetleri için akıllı uygulamalara yatırımın önemine değinen Uysal, “Akıllı belediyecilik hizmeti vermek, akıllı şehir kurmak, son yıllarda dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri. Çünkü sanayi toplumuna geçişle birlikte köyden şehre göçlerin hızlanması, şehir nüfusunun katlanarak artması beraberinde belli başlı problemleri de getirdi. Bu sorunlar üzerinde 100 yılı aşkın süredir çözüm arayışları devam ediyor. Bu sorunların çözümü için makro düzeyde şehir planlamasının yapılması, ikamet ve çalışma alanların ayrılması, ulaşım akslarının belirlenmesi, sağlık, eğitim, sosyal, kültürel, sportif donatı alanlarının yapılması en önemli meselelerdir. Ancak gelişen dijital çağla birlikte insanlarımızın daha rahat ve konforlu bir yaşam sürebilmesi için tüm bu hizmetlerin teknolojik yatırımlarla desteklenmesi gerekir. Vatandaşlarımızın en çok istifade ettiği kurum olan belediyeler olarak bizlere daha büyük sorumluluklar düşüyor. Belediye hizmetlerinin akıllı uygulamalara dönüştürülmesi, ulaşım başta olmak üzere temel hizmetlerin akıllı sistemlerle donatılması, nesnelerin interneti (IoT) sistemlerinin geliştirilmesi kolay ve hızlı belediyecilik hizmeti için artık olmazsa olmazlardan biridir” dedi.

UYSAL: “AKILLI SİSTEMLERLE BİRLİKTE SİBER GÜVENLİĞE DE CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ”

MBB’nin akıllı belediyecilik uygulamalarında büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Uysal, “MBB olarak Türkiye’nin sanayileşmede, belediyecilikte en gelişmiş belediyeleriz. Dolayısıyla biz, ortaya koyacağımız vizyon, geliştireceğimiz projeler, akıllı belediyecilik uygulamaları ile Türkiye’nin yanı sıra dünyaya da örnek olacak işlere imza atıyoruz, atmalıyız. Bu manada sorumluluğumuz büyük. Tabi akıllı belediyecilik hizmetlerini konuşurken aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli konu siber güvenlik. Bu zirvenin de ana teması olan siber güvenlik için, hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın temel özlük haklarının korunması, kişisel mahremiyetin gizliliği konusunda da gerekli önlemleri almalıyız. İşte bu zirvede işin uzmanları siber güvenlik noktasında alınması gereken önlemler, kişisel bilgilerin çalınmasını engelleyecek sistemler, yeni nesil akıllı belediyecilik hizmetleri ve daha fazlasını masaya yatıracak. Buradan çıkacak fikirler, öneriler bizim gelecek vizyonumuzu da etkileyen, aydınlatan önemli bir ışık olacaktır” şeklinde konuştu.

ECZACIBAŞI: “GELİŞEN TEKNOLOJİYLE GÜVENLİK KAVRAMI DA DEĞİŞTİ”

Zirvenin Keynote programında konuşan Faruk Eczacıbaşı, “Dünyanın her yerinde artık bilgi var. Bilgiye nasıl ulaşabileceğimizi öğrenmemiz lazım. Güvenlik dediğimiz şey birkaç sene evvel araba kapısını kilitlemek, evin kapısını kilitlemek, pencereleri kapatmaktan başka bir şey değildi. Şimdi ise kullandığımız teknolojik alet sayısının artması, her yerde bizi takip eden, gözeten, adeta hayatımızı kuşatan teknolojik çeşitliklerin çoğalmasıyla bu sistemleri de korumak için “siber güvenlik” meselesi ortaya çıktı. Dolayısıyla zirvenin siber güvenlik ana temasıyla hazırlanması ve işin uzmanları tarafından bu meselenin etraflıca ele alınması çok önemli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Faruk Eczacıbaşı’na plaket takdim etti. Zirvenin ilk gününde düzenlenen panellerde akıllı şehir uygulamaları, şehir yönetiminde siber güvenlik, kişisel verilerin yönetiminde sorumluluklar ve riskler, şehir için yerli ve milli çözümler konuşuldu.

AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİNDE YARIN!

Yarın da devam edecek zirvede “Belediyelerde Milli Yazılım, Milli Donanım Göç Stratejileri/Sorunlar ve Çözümler”, “Akıllı Şehirler Eylem Planları Nasıl Olmalı” ve “Belediyecilikte Blok Zincir Teknolojisinin Kullanımına Daire Stratejik Yaklaşımlar” konulu çalıştaylar gerçekleştirilecek.