Mevlüt Uysal: “engellilerin Ulaşamayacağı Hiçbir Yer Kalmayacak”

Başkan Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde 1994 yılında İstanbul’un kaderi gibi engellilerin kaderi de değişti. Büyükşehir olarak engelliler için her zaman en iyisini yapma sorumluluğumuz var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Geleneksel Dünya Engelliler Günü Buluşması’ İBB Deniz Köşk Davet Salonu’nda Başkan Mevlüt Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti. Engelliler buluşmasına AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva, Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, İBB Spor Kulübü’nün engelli sporcuları, İBB’nin ilgili bürokratları ile bine yakın engelli ve ailesi katıldı.

Programda Engelliler Horon Ekibi yeteneklerini sergiledi, Engelliler Sıra Gecesi Grubu türküler seslendirdi. Engelli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Tuzla Engelliler Merkezi’nden Şehriban Yıldırım ve Ferzan Aytar, Başkan Mevlüt Uysal’a elleriyle ördükleri halıyı takdim etti.

“ENGELLİLİK HALİ 20 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR”

Başkan Uysal, konuşmasına, “Bugün Dünya Engelliler Günü. Aslında hepimizin günü. Çünkü bir insan ya engellidir ya da adayıdır” diye başladı. Türkiye’de yüzde 7 oranında engelli birey bulunduğunun altını çizen Uysal, “Ailelerle birlikte yaklaşık 20 milyonun üzerinde kişiyi kapsıyor. Neredeyse nüfusumuzun dörtte biri. Bu kadar insanı etkileyen engellilik durumu maalesef uzun zaman görmezden gelindi. İlgilenilmedi. 1994’te İstanbul’un kaderi gibi engellilerimizin de kaderi değişmeye başladı Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti döneminde engellilere yönelik hizmetlerin vatandaşların hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan Uysal, “Başakşehir’de Belediye başkanı olduğum dönemde orada engelli bir ağabeyimiz vardı. Camilere namaza gelmek isteyen engelliler için camilerin uygun hale dönüşmesi için mücadele ediyordu. Her zaman şunu derdi; ‘Başkanım benim hayatım ikiye ayrılıyor. Birisi AK Parti’den önce birisi de AK Parti’den sonra. AK Parti’den önce evden çıkmaya çekindiğim, birisiyle karşılaşmaktan utandığım bir dönemdi ama AK Parti’den sonra sokağa çıktığım, engelliler adına ne yapabiliriz mücadelesini verdiğim bir dönem. O manada güzel şeyler yapıldı. Ama hala yapmamız gereken şeyler var” diye konuştu.

“ENGELLİ KAMPI 12 AY BOYUNCA OLACAK”

Başkan Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engelliler ile ilgili büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımız engelliler ile ilgili ilk çalışmayı Büyükşehir Belediyesi’nde başlattı. O zaman biz İBB olarak her zaman en iyisini, en yenisini yapmak zorundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şu anda 1994’ten beri yaz kampımız devam ediyor. Şile Kampımız da açıldı. Artık kış kampı da olacak. Kamp süresi uzatıldı. 12 boyunca kamp olacak. Hayırlı olsun.”

“ENGELLİLERİN ULAŞAMAYAĞI HİÇBİR YER KALMAYACAK”

“Büyükşehir Belediyesi olarak şehri engellilerin ulaşabileceği hale dönüştürmek zorundayız” diyen Uysal, “Kaldırımları, caddeleri, okulları, camileri, hastaneleri, belediye binalarımızı hepsini dönüştürmek zorundayız. Bugüne kadar çok büyük mesafe alındı. İnşallah engellilerin ulaşamayacağı hiçbir yer kalmayacak. Spor adına, sosyal faaliyetler adına her türlü aktivitenin içerisinde olmalısınız. Bu konuda sizlerin birebir içerisinde olduğunuz çalışmalar var. Müzik gruplarından kurslara, eğitimlere her türlü çalışmanın içerisinde varsınız. İnşallah olmaya da devam edeceksiniz” şeklinde konuştu.

“SESLİ KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞABİLİYOR, KİTAP DİNLENEBİLİYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engelliler ile ilgili yaptığı projelerden örnekler veren Başkan Uysal, “İBB olarak sesli kütüphanelerimiz var, oralarda gönüllüler gelip stüdyolarda kitap okuyor. Onu internete yüklüyoruz isteyen istediği yerden dinleyebiliyor. Gelip kütüphanede dinleyip ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyor. Herhalde bu bir belediye olarak dünyada ilk hizmet. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Ayrıca engelli birinin okunmasını istediği bir kitap varsa şayet mesaj yazsın haber göndersin gönüllülere, biz o kitapları okutalım ki herkes bundan istifade edebilsin. Bu manada hepimize görev düşüyor. Ne kadar çok insana duyurabilirsek o kadar bundan istifade eden, faydalanan olur. “

“GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL İLE CANLI YOL TARİFİ”

‘Gözüm Kulağım İstanbul’ diye bir programımız var. Duyma konuşma engelli bir vatandaşımız sokakta herhangi birisine yol tarifi soramıyor veya gideceği yeri bulamıyorsa olduğu yerden Beyaz Masa’ya telefon açıyor. Beyaz Masa da görüntülü arama ile birebir canlı bağlantı kuruyor ve kendisine işaret diliyle gidebileceği yerin tarifini yapabiliyor. Bu eğer duyurulursa herkes bundan istifade edebilir.”

“HİZMETLER BİR LÜTUF DEĞİL SİZİN HAKKINIZ”

‘Sizlere yapılan hizmetler bizim bir lütfumuz değil. Sizlere yapılan sizin hakkınız’ diyen Başkan Uysal sözlerini şöyle tamamladı: “Biz eğer bunları yaparsak borcumuzu ödemiş oluyoruz. Sizler de alacağınızı talep etmekten çekinmeyin. Biz Büyükşehir olarak güzel hizmetler yapıyoruz. Sizler bu çalışmalar yapılırken bizlerle birebir irtibata geçin bizim yapmış olduğunuz çalışmalarda eksik varsa düzelterek daha iyisini yaparak devam edelim.

“Bu arada engelli olup da engelsizlere örnek olan çalışmalar da oluyor. Özellikle bizim İBB Sporumuzda yüzme şampiyonu olan bir yavrumuz var. Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu. İki konuda kendilerini tebrik ediyoruz; hem başarılarından dolayı hem de bütün engelli kardeşlerimize engeliyle bile neler yapılabileceğini ortaya koydukları için. Engelleri aşarsak birçok şeyi yapabiliriz. Engel önümüzde engel değildir. Büyükşehir, aileler, sivil toplum kuruluşları beraber hareket edersek bu engelleri aşarız. Çünkü bu engel sadece sizlerin önünde değil hepimizin önünde. Bu dayanışma bu birliktelik devam ettiği müddetçe önümüzde engel kalmayacak. Dünya engelliler günü hepimiz için engelleri aşma adına, onu hatırlama adına bir adım olsun.”