Mevlüt Uysal: Estetikten, yatay mimariden taviz yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde STK temsilcileri ile kahvaltıda buluşan Başkan Uysal Büyükçekmece’ye yapacakları yatırımları anlattı, STK temsilcilerinin öneri ve isteklerini dinledi.

-YATAY MİMARİDEN TAVİZ YOK-

Büyükçekmece’nin coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Cumhurbaşkanımızın yatay mimari ile ilgili olarak talimatı var. Artık halk olarak içimize sinen, bizi rahatlatan ve bize güzel görünen bir şey. O da yatay mimari. Estetikten, yatay mimariden taviz yok diyoruz. İmar artışı nihayetinde mutluluk getirmiyor, sıkıntı getiriyor. Büyükçekmece coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi. Yatay mimarisiyle estetik olarak da İstanbul’un en güzel ilçesi diyebilirsek o zaman başarmış oluruz” ifadelerini kullandı.

-BÜYÜKÇEKMECE’DE CİDDİ HİZMET EKSİKLİĞİ VAR-

Başkan Uysal İstanbul’a 1983 yılında geldiğini ve o yıllarda Büyükçekmece ile ilgili bildiklerini şu şekilde anlattı: “Seksenli yıllarda Büyükçekmece herkesin gidip görmek istediği bir yerdi. Kumburgaz’da maddi durumu iyi olanların yazlıkları vardı. O yıllardaki Pendik, Tuzla ile kıyas kabul etmezdi. Ama şu anda oralara metronun gitmesi, planlamaların doğru yapılması oraları cazibe merkezi haline çevirdi. O bölge Gebze’ye kadar Kocaeli’nin bir kısmını da alacak şekilde oraların merkezi haline gelmiş. Büyükçekmece’de Trakya’ya kadar Çorlu dahil bir çekim merkezi olabilir. Ama burada ciddi hizmet eksiklikleri var. Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına başlamadan önce buralarda bu kadar hizmet eksikliği olacağını düşünmüyordum. Büyükçekmece coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi. Ortada bir göl ve geniş bir o kadar da uzun bir sahil. İstanbul’da bu kadar güzel sahili olan bir ilçe yok.”

- BÜYÜKÇEKMECELİLERDEN EN FAZLA PARK VE YEŞİL ALAN İSTEĞİ GELİYOR

Büyükçekmece sahilinin boydan boya tamamının kullanılabilecek bir sahil olduğunu vurgulayan Uysal, ilçe halkının bu durumla alakalı kendisine anlattığı şikayeti şöyle aktardı: “ Büyükçekmece’de oturan ailelerin çıkıp bir yerde kahvaltı, piknik yapacakları bir yer yok. Mahalle ziyaretlerimde vatandaşlarımızdan gelen en fazla talep park ve gezilebilecek yeşil alan isteği. Eğer bir belediye kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile ilgili bir şey söylüyorsa oraya yatırım yaptı, emek verdi ve kamunun kullanabildiği yer demesi gerekiyor. Yani yeşil alan olarak imarda ayırmışsın ama dağ başı, hiç yatırım olmamış o yer yeşil alan değildir. Vatandaşların gidip aileleriyle oturup çay içebileceği, piknik yapacağı bir yere dönüşmemişse bunun bir manası yoktur. Büyükçekmece’nin sahili tamamen kullanılabilecek bir sahil. Buna rağmen Büyükçekmeceliler buradan kalkıp başka ilçelerdeki sahillere, piknik alanlarına gidiyorsa burada da bir terslik var. Peki Büyükçekmece sahilinde böyle alanlar yapılabilir mi? Yapılabilir değil, yapılması zorunlu.”

-SİZİN EVE RAHAT GİTMENİZ TEK ARZUMUZ-

Başkan Uysal STK temsilcileri ile yaptığı programın ardından MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile birlikte 19 Mayıs Mahallesi’nde esnafı selamlayarak, “Hayırlı işler” diledi. Mahalledeki bir kıraathaneye de uğrayan Uysal, vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinledi. Bir vatandaşın minibüslerin güzergâhı ile ilgili şikâyeti üzerine Uysal şu müjdeyi verdi: “Vatandaşlarımız ve esnaflarımız minibüslerin güzergâhı ile ilgili olarak bize bilgi verirse biz de gerekli düzenlemeleri yaparız. Minibüsçülerin nihayetinde müşteriye ihtiyacı var, sizin de minibüse ihtiyacı var. Doğru olan sistem ise herkes için güzergâhı doğru belirlemek. İETT Genel Müdürümüz geçen hafta buraya gelip otobüslerin güzergâhı ile ilgili bir hat çalışması yaptı. Aynı şeyi minibüsçülerle de yapalım burada herkesin ittifakla, “Minibüsler buradan geçsin” dediği şeye biz neden itiraz edelim? Sizin eve rahat gitmenize neden engel olalım. Ama buna bir engel varsa, ‘Şu sebepten dolayı oradan gidemeyiz’ deriz. Problemi çözmek için minibüsçüleri de çağırıp problemi ortaya koyarak, yerinde keşif yaparak güzergâh çalışması yapılabilir.”