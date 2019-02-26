Mevlüt Uysal gençler için ayağa kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uysal dün Çakmaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Samsunlular Derneği’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da eşlik ettiği “Söz Sizde” programında Başkan Uysal, “İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Büyükçekmece AK Parti Hizmet Belediyeciliği ile tanışacak” dedi.

-AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA İYİ BİR GELECEK HAZIRLAMAK-

“Söz Sizde” programları kapsamında vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Uysal, dernek üyelerinin tüm sorularına Büyükçekmece’ye yapmayı planladığı projeler çerçevesinde detaylı olarak yanıt verdi.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde yaşayan Siyaset Bilimleri öğrencisinin, “Başkanım adınız Büyükçekmece için açıklandığında çok mutlu oldum. İnanıyorum ki ilçemiz için çok güzel projeleri hayata geçireceksiniz. İlçemizde bahar dönemi olacak. Biz gençler için iş imkanı konusunda ne gibi projeleriniz olacak? şeklindeki sorusuna Başkan Uysal yanıt vermeden önce ayağa kalktı. Başkan Uysal’ın gençlere yönelik bu jestine vatandaşlar da alkışlarla destek verdiler.

Seçim çalışmalarında gençleri düşünerek eğitim ve sporda pozitif ayrımcılık ilkesini sürekli vurgulayan Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her ailenin en önem verdiği şey çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamak. Bizler de çocuklarımıza kamu olarak ne kadar iyi sahip çıkabilirsek geleceğimize de o kadar iyi sahip çıkıyoruz demektir. Büyükçekmece’nin 5-6 merkezine mini kültür merkezleri yani bilgi evleri, birkaç noktasına da teknoloji merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde çocuklarımıza takviye dersleri vererek, teknolojiye ısındırarak o çocuğumuzun çok şeyler başarmasına yardımcı olacağız. Başakşehir’de bu bilgi merkezlerini açmadan önce bir okulumuzdan sadece bir öğrencimiz fen lisesini kazanmışken, bilgi merkezini açtıktan sonra 2 öğrencimiz fen lisesi, 24 öğrencimiz de anadolu lisesi kazandı.”

-İŞ ARAYANLARLA İŞVERENİ BULUŞTURACAĞIZ-

Büyükçekmece’nin iş olanakları bakımından zengin bir ilçe olduğunu ve doğru bir organizasyonla iş arayan ile işverenin bir araya getirilebileceklerini belirten Başkan Uysal, daha önce Başakşehir’de hataya geçirdikleri modeli şu şekilde anlattı: “Başakşehir bölgesinde yer alan İkitelli Organize Sanayi Sitesi’ne gidip, ‘Size hangi alanda çalışacak eleman lazım?’ diye sorduk. İstedikleri alanların bazılarını belirleyerek biz bu alanlarda size eleman yetiştirelim ve siz bu eğitimli kişileri işe alın dedik. Biz bu şekilde 4 bin 500 gencimizi işe yerleştirmiş olduk. Şu anda Büyükçekmece’ye de baktığımız zaman çok sayıda iş yerinin eleman aradığını görebiliriz. Burada aslında işsizlik sıfır olması gerekiyor. Burada iş yeri ve fabrika sayısı 250 binlik nüfusa göre oldukça fazla. Bu işletmeler işçi ihtiyacını başka yerlerden karşılıyor. Oysa biz bu işletmelerin ne tür çalışan aradıklarını iyi tespit edersek yani bizim tarafımızdan eğitilmiş, sertifikaları verilmiş iş arayanla işçi arayanı buluşturabilirsek çok ciddi bir katkıda bulunmuş olacağız.”

-BÜYÜKÇEKMECE’NİN GELECEĞİ İÇİN GENÇLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ-

Başkan Uysal iş arayan gençler için, “Bize ne. Anası babası veya iş bulma kurumu ilgilensin” demediklerinin altını çizerek, “Gençlerin yetişmesi bizim için önemli. Bu ilçenin geleceği için gençlerimiz çok önemli. Gençlerimiz iyi yetişerek sadece ailelerine faydalı olmakla kalmaz, ilçesine, iline ve ülkesine faydalı olur. Dolayısıyla anne baba kadar belediyenin de sorumlulukların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Onlar iyi yetişirse bu ülke daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.