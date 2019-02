Mevlüt Uysal: Her insana dokunan hizmetlerimiz olacak

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli vatandaşlar ile kucaklaşmayı sürdürüyor. Tüm Pazar gününü sahada geçiren Uysal sonrasında da Büyükçekmece’deki site ve apartmanların yöneticileri ile bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Uysal masaları ayrı ayrı gezerek misafirleriyle tek tek sohbet etti.

BİR IHLAMUR AĞACININ KOKUSU BÜTÜN MAHALLEYE YAYILIR

Başakşehir’de ilçe belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Uysal o günlere dair şunları anlattı: “Başakşehir’de site ve apartman yöneticilerimiz ile güzel bir iletişimimiz vardı. Belediye olarak hizmetleri daha hızlı vatandaşa ulaştırma konusunda rahat ettiğimizi düşünüyorum. Bir site yerel yönetimle arasını, ilişkilerini ne kadar iyi tutarsa o siteye hizmet daha hızlı gelmiştir, varsa bir sorun daha çabuk çözülmüştür. Karşılıklı ilişkilerin sıkı tutulması her iki tarafında yararına olan bir durumdur. Belediyenin amacı vatandaşa hizmet etmek, site yönetiminin amacı da site sakinlerine hizmet etmek. Amaç aynı olduğunda sağlıklı bir sonuca daha hızlı ulaşıldığı aşikar.”

Başkan Uysal, bir siteye yapılan yatırımdan veya bir düzenlemeden sadece o site sakinlerinin faydalanmadığına dikkat çekerek, “Mesela bir ağaç diktiğinizi düşünün. O ağacın yaydığı oksijenden sadece o site sakinleri mi yararlanacak? Veya bir ıhlamur ağacı diktiğiniz. O ıhlamur kokusunu sadece sitede yaşayanlar mı alacak? Dolayısıyla bir belediyenin bir siteye yaptıkları bazen de o ilçenin tamamına yararı olacak şeyler olabilir” diye konuştu.

31 MART’TAN SONRA HİZMET GELECEK

Başkan Uysal Büyükçekmece’ye belediye başkan adayı olduktan sonra sokak sokak gezdiği ilçe de önceden hiç tahmin etmediği manzaralarla karşılaştığını anlatarak; “Ben bu kadarını beklemiyordum. Hizmet çok eksik burada. Türkiye’nin belki de dünyanın en güzel yerleşim yerine sahip bir ilçede bu kadar hizmet eksikliğini tahmin etmiyordum. Seçim irtibat bürolarımıza internet çektirmekte zorlanıyoruz, alt yapı yok, bazı mahaller çamur içinde. İnşallah sizlerin de desteğiyle 31 Mart’tan sonra Büyükçekmece’ye hizmet gelecek” dedi.

ESNAFIMIZ KAZANACAK, BÜYÜKÇEKMECE KAZANACAK

Bazı çevrelerin ısrarla sahildeki işletmeler için, ‘Mevlüt Uysal geldiğinde hepinizi kapatacak’ şeklinde dedikodular yaydıklarını hatırlatan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya gelmiyoruz. Biz hizmet için geliyoruz. Bir işletme kanunlara uygun hizmet veriyorsa neden orayı kapatalım. Biz istiyoruz ki, hem esnafımız kazansın hem Büyükçekmece kazansın. Bir tarafı deniz bir tarafı göl olan bir ilçede neden vatandaşlarımızın gidip çay içebileceği, piknik yapacağı yerler olmasın. Eskiden İstanbul’a gelenler Büyükçekmece’yi mutlaka ziyaret etmek isterdi. Şimdi burada yaşayan sizler gezmek, bir şeyler yemek için başka ilçelere gidiyor.”

YATAY MİMARİYİ BURADA YAPABİLİRİZ

Büyükçekmece’nin en büyük problemlerinden biri olan ulaşımı Metrobüs ve metro ile çözeceklerinin altını çizen Uysal, “Her insana dokunan hizmetimiz olmak zorunda. Her yaştan her kesimden insanımızın belediyeden hizmet olarak bekledikleri farklı. Kadınlarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, esnafımızın ayrı ayrı istekleri var. Dolayısıyla bizler her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz. Bunları yapmak zorundayız. Büyükçekmece’de herkesin, ‘Ohh be ne kadar güzel olmuş’ diyeceği yatay mimariyi burada yapabiliriz.”