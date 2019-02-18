11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3042
  • 6,0055
  • 226.151
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mevlüt Uysal: Her insana dokunan hizmetlerimiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uysal dün de Büyükçekmece’deki site ve apartman yöneticileri ile bir araya geldi. Misafirlerine hitap eden Uysal, “Her yaştan her kesimden insanımızın belediyeden hizmet olarak bekledikleri farklı. Dolayısıyla her insana dokunan hizmetimiz olmak zorunda” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli vatandaşlar ile kucaklaşmayı sürdürüyor. Tüm Pazar gününü sahada geçiren Uysal sonrasında da Büyükçekmece’deki site ve apartmanların yöneticileri ile bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Uysal masaları ayrı ayrı gezerek misafirleriyle tek tek sohbet etti.
 
BİR IHLAMUR AĞACININ KOKUSU BÜTÜN MAHALLEYE YAYILIR
 
Başakşehir’de ilçe belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Uysal o günlere dair şunları anlattı: “Başakşehir’de site ve apartman yöneticilerimiz ile güzel bir iletişimimiz vardı. Belediye olarak hizmetleri daha hızlı vatandaşa ulaştırma konusunda rahat ettiğimizi düşünüyorum. Bir site yerel yönetimle arasını, ilişkilerini ne kadar iyi tutarsa o siteye hizmet daha hızlı gelmiştir, varsa bir sorun daha çabuk çözülmüştür. Karşılıklı ilişkilerin sıkı tutulması her iki tarafında yararına olan bir durumdur. Belediyenin amacı vatandaşa hizmet etmek, site yönetiminin amacı da site sakinlerine hizmet etmek. Amaç aynı olduğunda sağlıklı bir sonuca daha hızlı ulaşıldığı aşikar.”
Başkan Uysal, bir siteye yapılan yatırımdan veya bir düzenlemeden sadece o site sakinlerinin faydalanmadığına dikkat çekerek, “Mesela bir ağaç diktiğinizi düşünün. O ağacın yaydığı oksijenden sadece o site sakinleri mi yararlanacak? Veya bir ıhlamur ağacı diktiğiniz. O ıhlamur kokusunu sadece sitede yaşayanlar mı alacak? Dolayısıyla bir belediyenin bir siteye yaptıkları bazen de o ilçenin tamamına yararı olacak şeyler olabilir” diye konuştu.
 
31 MART’TAN SONRA HİZMET GELECEK
 
Başkan Uysal Büyükçekmece’ye belediye başkan adayı olduktan sonra sokak sokak gezdiği ilçe de önceden hiç tahmin etmediği manzaralarla karşılaştığını anlatarak; “Ben bu kadarını beklemiyordum. Hizmet çok eksik burada. Türkiye’nin belki de dünyanın en güzel yerleşim yerine sahip bir ilçede bu kadar hizmet eksikliğini tahmin etmiyordum. Seçim irtibat bürolarımıza internet çektirmekte zorlanıyoruz, alt yapı yok, bazı mahaller çamur içinde. İnşallah sizlerin de desteğiyle 31 Mart’tan sonra Büyükçekmece’ye hizmet gelecek” dedi. 
 
ESNAFIMIZ KAZANACAK, BÜYÜKÇEKMECE KAZANACAK
 
Bazı çevrelerin ısrarla sahildeki işletmeler için, ‘Mevlüt Uysal geldiğinde hepinizi kapatacak’ şeklinde dedikodular yaydıklarını hatırlatan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Biz kimsenin ekmeği ile oynamaya gelmiyoruz. Biz hizmet için geliyoruz. Bir işletme kanunlara uygun hizmet veriyorsa neden orayı kapatalım. Biz istiyoruz ki, hem esnafımız kazansın hem Büyükçekmece kazansın. Bir tarafı deniz bir tarafı göl olan bir ilçede neden vatandaşlarımızın gidip çay içebileceği, piknik yapacağı yerler olmasın. Eskiden İstanbul’a gelenler Büyükçekmece’yi mutlaka ziyaret etmek isterdi. Şimdi burada yaşayan sizler gezmek, bir şeyler yemek için başka ilçelere gidiyor.”
 
YATAY MİMARİYİ BURADA YAPABİLİRİZ
 
Büyükçekmece’nin en büyük problemlerinden biri olan ulaşımı Metrobüs ve metro ile çözeceklerinin altını çizen Uysal, “Her insana dokunan hizmetimiz olmak zorunda. Her yaştan her kesimden insanımızın belediyeden hizmet olarak bekledikleri farklı. Kadınlarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, esnafımızın ayrı ayrı istekleri var. Dolayısıyla bizler her insanımıza istediği hizmeti götürmekle mükellefiz. Bunları yapmak zorundayız. Büyükçekmece’de herkesin, ‘Ohh be ne kadar güzel olmuş’ diyeceği yatay mimariyi burada yapabiliriz.”

Mehmet Özdilek´in gafı sonrası salonda kahkaha tufanı koptu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

İdlib'de düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan hapishanelerinde açlık grevi

Suudi Arabistan hapishanelerinde açlık grevi

Başkan Erdoğan'dan ABD ve NATO'ya S-400 çıkışı

Başkan Erdoğan'dan ABD ve NATO'ya S-400 çıkışı

CHP'de deprem! Bir ay önce atanmıştı, istifa etti

CHP'de deprem! Bir ay önce atanmıştı, istifa etti

CHP adayından 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler

CHP adayından 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler

Reina saldırganından akıl almaz ifade

Reina saldırganından akıl almaz ifade
 

POPÜLER HABERLER

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA