Mevlüt Uysal: İstanbul’umuza hayırlı olsun

İstanbul müjdelenmiş, kutlu bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek bir şereftir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi 31 Mart gecesi İstanbulluların büyük teveccühü ile Sayın Binali Yıldırım’a devredeceğime inanıyorum.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayıyım. Bizim siyaset anlayışımızda her görev kutsaldır. Her ilçemiz, bizim için İstanbul’umuza hizmet etmenin bir vesilesidir. Ve İstanbul’a hizmet etmek bir aşktır. Bu inanç ve aşkla Büyükçekmece’yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden zaferle çıkacağımıza inanıyor; Büyükçekmeceli kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum.

MEVLÜT UYSAL: “NEREDE GÖREV VERİLİRSE VERİLSİN, GÖREV KUTSALDIR”

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Adayları Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Mevlüt Uysal, “Nerede, ne görev verilirse verilsin, görev kutsaldır. İşimizi sağlam ve doğru bir şekilde yaptığımız takdirde bu dava ilerleyecektir. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimize en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi. İstanbul’a en güzel hizmetleri kazandıracağını ifade eden Binali Yıldırım ise, “İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Aday arkadaşlarımla beraber şimdi bu borcu ödemeye geliyorum” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Adayları Tanıtım Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları, parti yöneticileri, davetliler ve on binlerce vatandaş katıldı.

Adayları tek tek tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Uysal’ın adaylığını örnek göstererek; “İşte buyrun. Başakşehir, ardından Büyükşehir, şimdi de Büyükçekmece. İnandığımız davanın gereği neyse bunu yapıyoruz” dedi. Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ise Binali Yıldırım’ı açıkladı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Uysal, “Nerede görev verilirse verilsin, görev kutsaldır” ifadelerini kullandı.

UYSAL: “HİZMETLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ”

İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacağını vurgulayan Uysal, “İstanbul, AK Parti’nin doğduğu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete başladığı şehir. Bu şehirde başlayan bu hareket Türkiye’nin, dünyanın kaderini değiştirdi. Bugün burada yapılan aday tanıtım toplantısı, yeniden doğuşun başlangıcı olacaktır. AK Parti’de her zaman deriz; ‘Nerede ne görev verilirse verilsin, görev kutsaldır.’ İşimizi sağlam ve doğru bir şekilde yaptığımız takdirde bu dava ilerleyecektir. Bugüne kadar herkes görevinin gereğini iyi yaptı ki bu noktaya geldik. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimize en iyi şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Mevlüt Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı

UYSAL: “ÖNCE GÖNÜLLERİ KAZANACAĞIZ”

Hizmette önceliğin gönülleri kazanmak olduğunu söyleyen Uysal, “Yaklaşık 15 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bizi İBB Başkanı olarak seçtiğinde bana Başkanlık görevimizin haricinde bir görev daha verildiği inancındaydım. O görev, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’u yine AK Parti’nin kalesi olarak tutma göreviydi. Bu toplantımız İstanbul adına, Türkiye adına hayırlı olsun inşallah. 3 ay içerisinde kapı kapı dolaşarak, herkesin gönlüne girerek inşallah iyi bir netice alacağız. İstanbul yine AK Parti’nin en güçlü kalesi olacak. AK Parti’den aday olan arkadaşlarımızdan daha fazla aday olmayan arkadaşlarımız çalışacak ki bu dava yeniden ayağa kalkacak. Hep beraber omuz omuza çalışarak 31 Mart akşamı zaferimizi ilan edeceğiz inşallah” dedi.

YILDIRIM: “İSTANBUL’A HİZMET BORCUMU ÖDEMEYE GELİYORUM”

İstanbul’a en güzel hizmetleri kazandıracağını ifade eden Yıldırım, “İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Aday arkadaşlarımla beraber şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Buraya, TBMM Başkanlığı'ndan geliyorum. Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten, ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköylünün de sorununu çözeceğim Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğim. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’in arzusu da benim için emirdir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. Hep birlikte İstanbul’a en güzel hizmetleri kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: “İSTANBUL, KENDİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK BAŞKANLARINI SEÇECEK”

31 Mart akşamı İstanbul’un kendisini geleceğe taşıyacak başkanlarını seçeceğini söyleyen Erdoğan, “Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Tarihine, kültürüne, medeniyetine, çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, yeni bir tercih aşamasında. Caddeleri çukurdan geçilmez, Haliç'i kokudan yanına varılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde ne aç açıkta, ne umutsuz yaşamaya tahammül edemez. Bunun için biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etmenin çabası içinde olduk. 1994'te İstanbul'un yönetimini devraldığımızda karşımızda öyle örselenmiş bir şehir vardı ki, kelimelerin tam anlamıyla yüreğimiz cız etti. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek” dedi.

ERDOĞAN: “HİZMET SİYASETİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Milletten aldığımız güçle hizmet siyasetini daha ileriye taşıyacaklarını belirten Erdoğan, “Görüldüğü gibi önümüze hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın ülkemize ve milletimize hizmet mücadelesinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta milletimizden alacağımız güçlü destekle hizmet siyasetimizi daha da yükseltecek, daha da ileri taşıyacağız. Her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'un tercihleri büyük ölçüde belirleyici olacaktır. İstanbul arkamızda olduğu sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mücadele yoktur” diye konuştu.