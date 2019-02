Mevlüt Uysal: Osmanlı mimarisi Büyükçekmece’de yaşatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Uysal sabah saatlerinde bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Büyükçekmece için projelerinden bahseden Uysal, “İnşallah 31 Mart’tan sonra yaşamaktan gurur duyacağınız Büyükçekmece için kolları sıvadık” dedi. Başkan Uysal buradaki programının ardından Karaağaç Mahallesi’ne geçti.?

MHP İLÇE BAŞKANINA VE GAZETECİLERE SİMİT İKRAM ETTİ

Soğuk hava şartlarına rağmen Karaağaç Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Uysal, mahalle esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Mahalle fırınına uğrayarak ikram edilen simit ve ekmekten tadan Başkan Uysal, fırıncıların sorunlarını dinledi. Başkan Uysal ayrıca Karaağaç Mahallesi seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’a ve kendisini takip eden basın mensuplarına simit ikram etti.

CHP SEÇİM BÜROSUNA ZİYARET

Başkan Uysal Karaağaç Mahallesi ziyareti sırasında CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti. Başkan Uysal, CHP bürosundaki çalışanlara karanfil ve bir de duvar saati hediye ederek 31 Mart Yerel Seçimleri için başarılar diledi.

-Hizmet şart ve bizler de hizmete talibiz-

Başkan Uysal Karaağaç Mahallesi gezisinde Romanlar Derneği’ni de ziyaret etti. Roman vatandaşların sorunlarını dinleyen Uysal daha sonra da mahalle meydanındaki kıraathaneye uğrayarak “Söz Sizde” programına katıldı. “Villaların yoğun olduğu bir bölgede Karaağaç’ın mağdur olmasının bir mantığı yok” diyen Başkan Uysal, “Buradaki köyümüzde de şehirli hayatını yaşatmamız lazım. Bunun için de hizmet şart ve bizler de hizmete talibiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK OSMANLI KÖYLERİ KURULACAK

Büyükçekmece’de İstanbul’a örnek olacak yapılaşmayı başlatmak istediklerini kaydeden Başkan Uysal, “Büyükçekmece’de önemli bir iş yapmak istiyoruz. Çakmaklı, Karaağaç ve Ahmediye Mahallelerini yeni bir model ile yapalım. Bunu yaparken de Türkiye’nin her tarafını dolaşıp, sizin göçüp geldiğiniz Bulgaristan’dan, Batı Trakya’dan bizim kültürümüze uygun o köylere mimarlarımızı göndererek o köyleri inceletsek. 200 hanelik bu mahallemize köy meydanı, köy camisi, köy kasabı ve köy fırınını yaparak o eski Osmanlı kültürünün yaşadığı ortamı oluşturalım” diye konuştu.

HER ŞEYİ YENİLEMİŞ OLACAĞIZ

Başkan Uysal, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Bursa Cumalıkazık Köyü’ne Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi akını olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti: “Öyle bir köy yapalım ki etraftan insanların gelip ziyaret ettiği, köylülerin de o eski Osmanlı kültürüyle yaşadığı ortam olsun. Eğer bunu yaparsak köyde her şeyi yenilemiş olacağız. Köy ama şehir hayatı olan bir köy. Köy ama bizim eski kültürümüzü yansıtan köy. Köy ama eviyle izolasyonuyla en modern yaşam kalitesi sunacak bir köy. Köy ama köyün gençlerinin bilgi evinden kütüphanesine, spor salonuna kadar her şeyin olduğu bir köy.”

TESCİL ETTİRECEĞİZ

Projenin hayata geçirilebilmesi için mahalle sakinlerinin yüzde 80’ninin “Evet” demesi gerektiğini belirten Uysal, “ Biz bu proje üzerine çakışırken köyden iki temsilciyi de proje ekibine ekleyeceğiz. Bu yeni yaptığımız köyleri Anıtlar Kuruluna tescil ettireceğiz. Burada 2-3 katlı ev yaptığımızda villalar gibi yan yana dizdiğimizde -villalar gibi- o zaman köy kültürü olmaz. Tek katlı ev yapıp bunu teslim ettikten sonra da bu evin üstüne kat çıkmak isteyen olursa bunu yapamayacak. Çünkü yeni yaptığımız bu evleri tescil ettirmiş olduğumuzdan bu söz konusu olmayacak.”