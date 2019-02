Mevlüt Uysal: Yatay mimarinin en güzel örneğini büyükçekmece'de yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da eşlik ettiği seçim çalışmalarında Başkan Uysal, Pınartepe Mahallesi’nde seçmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Mahalle esnafını da gezerek sorunlarını dinleyen Başkan Uysal daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’ne geçti. Caddeyi boydan boya dolaşan Uysal vatandaşlara ve esnafa karanfil vererek sohbet etti.

CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR

Pınartepe Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Uysal Büyükçekmece’de sık sık karşılaştığı imar sorunu ile ilgili sorulara cevap verdi. “Büyükçekmece’nin hemen hemen tüm mahallerinde imar sorunu var” diyen Başkan Uysal şöyle devam etti: “Özellikle Kumburgaz, Celaliye ve Muratçeşme gibi diğer mahallelerde de imar planları birbiri ile örtüşmüyor. Fakat biz imar sorununu çözeceğiz dediğimizde bunu kat artışı olarak sananlar olabilir. Böyle bir şey olmayacak. Yatay mimari ile yükseklik vermeden İstanbul’un en güzel örneğini Büyükçekmece’de uygulayabiliriz. Türkiye’ye ve Dünya’ya model olabilecek bir yapılaşma sağlayabiliriz. Zaten, Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu şekilde. İmar planlarındaki en büyük sorun plan yapılırken vatandaşlarla oturup konuşmamak. Vatandaşlarla oturup konuşmak vatandaşın yapılan planları benimsemesini sağlıyor. Makul bir çözüm iki tarafın da benimsemesini sağlıyor. Nihayetinde masa başında yapılan her şey doğru olmuyor. İnşallah Büyükçekmece’de imar planlarını yaparken vatandaşlarla birlikte planları yapacağız.”

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: ÇOCUĞUMU PARK İÇİN BEYLİKDÜZÜ’NE GÖTÜRÜYORUM

Bir vatandaşın çocuğunu park için Beylikdüzü’ne götürdüğünü söylemesi üzerine Başkan Uysal, “Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Çocuk oyun için başka bir ilçeye götürülüyor. Hâlbuki Büyükçekmece’de o kadar geniş ve güzel alanlar var ki" ifadelerini kulandı.

İmar planları yapılırken sokak aralarında çocuk parklarının hesaba katılmasının önemine dikkat çeken Uysal, “Büyükçekmece’de çocuk parkı olarak ayrılan yerler işgal edilmişse bu yerleri parka dönüştürerek çocuklarımıza oyun park alanları kazandıracağız. Sadece çocuklarımız için değil diğer vatandaşlarımızın da faydalanabileceği 15-20 dönüm alana kurulu spor park alanları yapacağız. Buralarda hem açık hem kapalı spor salonları olacak” diye konuştu.

Büyükçekmece’de her alanda ciddi hizmet eksikliği olduğunu belirten Başkan Uysal, sadece kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları yapmanın alt yapı hizmetlerinin tamamını kapsamadığını belirtti. Başkan Uysal, “Sokakların ışıklandırılması için de alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Teknolojik alt yapı da önemli. Her mahalleye, her eve ulaşacak fiber optik kablo çekilmesi gerekiyor. Bunu yapmamız bizlere bütün mahallelere Mobese güvenlik sistemini kurmamıza olanak sağlayacak” dedi.

TAKSİCİDEN BAŞKAN UYSAL’A TEŞEKKÜR

Pınartepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde esnafı da ziyaret eden Başkan Uysal, vatandaşlara karanfil uzatarak esnafla bol bol sohbet etti. Başkan Uysal Cumhuriyet mahallesindeki bir taksi durağına da uğradı. Bir taksici Uysal’a, “Başkanım kırmızı taksi plakasından sarı taksi plakasına geçmemiz konusunda verdiğiniz destek için size çok teşekkür ederiz” dedi. Başkan Uysal’da taksiciye, “Biz problem değil çözüm üretmeye geliyoruz. Sizlere de yardımımız olmuşsa ne mutlu bize” diye konuştu.