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Mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı

İzmir'de çadır kentlerde kalan 50 yaş üstü tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapıldığı bildirildi. Kovid-19 aşısı olan tarım işçilerinden Yusuf Kaynar ve Mehmet Sait Sarı, aşı hizmetinin çadırlarına ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:04
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, Kınık ve Torbalı ilçelerinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentleri ziyaret etti, mobil aşılama ekipleriyle birlikte Kovid-19 aşı çalışmalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztop, "Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm sağlık problemleri, mobil sağlık ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen 50 yaş üstü tarım işçilerimizin de Kovid-19 aşısını bulundukları çadırlarda yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısı olan tarım işçilerinden Yusuf Kaynar ve Mehmet Sait Sarı, aşı hizmetinin çadırlarına ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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